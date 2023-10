zondag 29 oktober 2023 om 09:02

Teambaas Lotto Dstny: “Kans dat Arnaud De Lie de Tour rijdt, is vijftig procent”

Arnaud De Lie zal in 2024 zijn debuut maken in een grote ronde, maar in welke drieweekse rittenkoers zal hij zijn opwachting maken? De Waalse omroep RTBF vroeg het aan Stéphane Heulot, de huidige teammanager van Lotto Dstny. “De kans dat Arnaud De Lie de Tour rijdt in 2024, is vijftig procent”, stelt de oud-renner.

Arnaud De Lie is nog altijd maar twee jaar prof, maar op zijn palmares prijken nu al negentien overwinningen. De 21-jarige Belg reed (en won) al de nodige grote wielerkoersen, maar wacht nog op zijn debuut in een grote ronde. Daar zal in 2024 echter verandering in komen, maar mag De Lie zich ook meteen opmaken voor een eerste deelname aan de Ronde van Frankrijk?

Teambaas Heulot geeft een laatste stand van zaken. “We zullen rustig met Arnaud gaan praten. Hij is zeker ambitieus. Als we hem meenemen naar de Tour, zal dat natuurlijk veel veranderen. Aan de andere kant: we zitten ook nog met de Olympische Spelen van Parijs. Als renner wil je ook niet de Tour ingaan met het idee dat je vroegtijdig zal en moet opgeven. Dit moeten we allemaal nog bespreken.”

Geen Giro, maar wellicht wel Vuelta?

“Op dit moment schat ik de kans dat Arnaud de Tour zal betwisten op vijftig procent. Zeker is wel dat hij volgend jaar niet zal starten in de Giro d’Italia. Na een mooie klassiekercampagne is het namelijk belangrijk om weer goed te herstellen. In het najaar wacht alleen ook nog de Vuelta a España. Onze beslissing zal ook afhangen van het parcours van de aankomende Ronde van Spanje”, aldus Heulot.