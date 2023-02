Teambaas FDJ-SUEZ haalt uit naar Giro en Vuelta: “Alleen Tour respecteert de rensters”

Stephen Delcourt, de teammanager van vrouwenformatie FDJ-SUEZ, heeft in gesprek met Velonews uitgehaald naar de organisatoren van La Vuelta Femenina en de Giro d’Italia Donne. Beide grote rondes hebben het parcours voor de vrouwen nog altijd niet uit de doeken gedaan, tot onvrede van Delcourt.

“We hebben het de laatste tijd vaak over zaken als professionalisering, prijzengeld en zichtbaarheid, maar we willen ons bijvoorbeeld richten op de drie grote rondes. Er is echter maar één ronde die de vrouwen respecteert en dat is de Tour de France Femmes. We hebben op dit moment nog altijd geen duidelijkheid over de parcoursen van de Giro en Vuelta. En dat terwijl de Vuelta al begint in de eerste week van mei. Er zijn alleen wat geruchten, maar als wij de vrouwen serieus nemen, moeten we dit echt aanpakken.”

Delcourt heeft nog wel meer kritische noten om te kraken. “Ik weet dat de UCI echt probeert om bepaalde zaken te verbeteren, maar een dergelijke ontwikkeling zie ik niet bij organisatoren. Ook bij de ploegen zelf is dit het geval. Bij tien ploegen zie ik erg veel ontwikkeling, maar het is wachten op de rest. Onze dames kunnen bijvoorbeeld al een Tour de France van twee weken aan, maar dit geldt nog maar voor pakweg tien formaties.”

Ook de huidige wielerkalender zorgt voor de nodige hoofdbrekens bij Delcourt. “Neem nu de Simac Ladies Tour. We staan daar niet aan de start omdat de veiligheid niet kan worden gewaarborgd. Daarnaast willen we de WorldTour-koersen in Vårgårda (deze wedstrijden staan inmiddels niet meer op de kalender, red.) en de Trofeo Alfreda Binda niet vergeten. We willen graag helpen, maar het is voor iedereen lastig. Er mist iets.”

Lees meer: Movistar-baas Sebastián Unzué uit frustratie over kalender vrouwen: “Het is een puinhoop”

Eerder was Sebastián Unzué, manager van de vrouwenploeg van Movistar, al zeer kritisch over de kalender van de Women’s WorldTour. De laatste jaren is het aantal koersen op het programma flink gegroeid, maar volgens de Spanjaard zijn de gevolgen hiervan niet louter positief. “Er wordt geen rekening gehouden met de belangen van de ploegen. De basis is niet op orde, we hebben te veel koersen en te weinig rensters”, klinkt het.