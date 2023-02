Movistar-baas Sebastián Unzué uit frustratie over kalender vrouwen: “Het is een puinhoop”

Sebastián Unzué, manager van de vrouwenploeg van Movistar, heeft zich kritisch uitgelaten over de kalender van de Women’s WorldTour. De laatste jaren is het aantal koersen op het programma flink aangezweld, maar volgens de Spanjaard zijn de gevolgen hiervan niet louter positief. “Er wordt geen rekening gehouden met de belangen van de ploegen”, zei hij tegen CyclingWeekly.

Vooral over de verplaatsing van de Vuelta a España van septemer naar mei is Unzué ontstemd. “Met de koersen die al gereden worden in mei is er geen ruimte voor de Vuelta. Ploegen hebben maar veertien of vijftien rensters, terwijl februari, maart en april zeer intensieve maanden zijn. In mei heb je dan plots al de Vuelta, waar de rensters eigenlijk tien dagen rust nodig hebben”, klinkt het.

Het uitbreiden van het rennersbestand lijkt een logische oplossing, maar dat ligt volgens de manager niet zo eenvoudig. “Topploegen hebben zich toegewijd aan het vrouwenwielrennen en het werkklimaat is top, iedereen heeft nu een goed salaris. Maar de basis is niet op orde, we hebben te veel koersen en te weinig rensters.”

Oproep aan UCI

Unzué ziet dan ook graag verandering vanuit de internationale wielerbond. “Ik vraag me af wat de UCI hier aan gaat doen. Ik denk dat het belangrijk is dat ze gaan investeren in de basis van het vrouwenwielrennen, want anders staakt de ontwikkeling van de sport en kunnen ploegen niet doorgroeien”, besluit de ploegbaas van Annemiek van Vleuten.