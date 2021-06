Teambaas Adams: “Froome is ook komend jaar de kopman, er is geen plan B”

Chris Froome begint komende zaterdag aan de 108ste editie van de Tour de France, maar de viervoudig eindwinnaar koestert dit jaar geen persoonlijke ambities. Het is maar de vraag of de renner van Israel Start-Up Nation ooit weer op topniveau komt, al blijft teambaas Sylvan Adams optimistisch. “We geloven nog altijd in Chris”, klinkt het in gesprek met Cyclingnews.

Adams hoopte dit jaar al met Froome een gooi te doen naar de eindzege in de Tour, maar de revalidatie van de Brit verloopt moeizamer dan verwacht. De ooit zo succesvolle ronderenner koerst dit seizoen voornamelijk in de achterhoede en de deelname van Froome aan de komende Tour was lange tijd niet vanzelfsprekend.

“We hadden allemaal de hoop dat Chris al verder zou staan in zijn revalidatie, maar het waren natuurlijk wel zeer zware blessures”, aldus Adams. “Hij is op de weg terug en boekt progressie. Het zal niet gebeuren in de komende Tour, maar hij is straks misschien wel fit genoeg om als kopman te worden uitgespeeld in de Vuelta. We verwachten dat hij volgend jaar wel klaar is voor de Tour.”

Geloof

De succesvolle Israëlisch-Canadese zakenman heeft nog altijd een blindelings vertrouwen in de man die in 2013, 2015, 2016 én 2017 de Tour wist te winnen. “Ik heb nog nooit iemand gezien met een dergelijke werkethiek. Hij doet alles om weer terug te keren. Hij is een echte kampioen. We hebben hem niet aangetrokken als een soort reclamezuil, we geloven echt dat hij op termijn weer kan strijden voor overwinningen.”

“We verwachten dat Chris volgend jaar weer volledig de oude is. Ik zet vol in op plan A. We hebben geen plan B. We geloven in Chris en we trekken volledig zijn kaart. Hij wil absoluut terugkeren op het hoogste niveau en nog een vijfde keer de Tour winnen.” De inmiddels 36-jarige renner zal in de komende Ronde van Frankrijk als wegkapitein fungeren. “Hij kan met zijn ervaring Michael Woods, onze kopman, helpen.”