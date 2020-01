Team Sunweb rekent op Dainese en drie thuisrijders in Tour Down Under maandag 13 januari 2020 om 17:18

Team Sunweb heeft de selectie voor de Tour Down Under 2020 op papier. De Duitse formatie heeft met drie Australiërs ambities voor een goed klassement. In de sprints wordt nieuwkomer Alberto Dainese uitgespeeld.

Door een ongelukkige en pijnlijke blessure van Chris Hamilton is het aantal Australiërs in de selectie drie. Jai Hindley is de kopman in het klassement, met Robert Power en ook Michael Storer in dienst. “Zij zijn onze klimmers die er zullen staan in de moeilijke etappes. We hopen op een goed resultaat in het klassement, vooral met Jai, die goed in vorm is”, zegt ploegleider Luke Roberts.

Europees beloftenkampioen Dainese is de sprinter van dienst. “In de vlakke ritten liggen veel kansen voor Alberto, maar er zijn ook lastigere sprints die meer passen bij de kwaliteiten van Max Kanter”, aldus Roberts. “Asbjørn Kragh Andersen en Florian Stork zullen hen helpen in de voorbereiding.”

Selectie Team Sunweb voor de Tour Down Under 2020 (21-26 januari)

Alberto Dainese

Jai Hindley

Max Kanter

Asbjørn Kragh Andersen

Robert Power

Michael Storer

Florian Stork