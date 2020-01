Chris Hamilton aan de kant met gevoelige blessure maandag 13 januari 2020 om 10:48

Chris Hamilton heeft zich ongetwijfeld een beter begin van het nieuwe wielerjaar voorgesteld. De renner van Team Sunweb liep bij een onschuldige valpartij tijdens een trainingsronde namelijk een testiculaire fractuur op, waardoor hij enige tijd aan de kant staat.

Hamiltons valpartij dateert al van twee weken geleden, schrijft hij op zijn social media. “Ik wou dat ik kon zeggen dat ik iets gevaarlijks deed, maar nee, het gebeurde slechts op een fietspad”, meldt de Australiër. “Geen botbreuken maar omdat men toch gaat vragen wat ik heb gedaan, ik heb een zaadbal gescheurd. Inderdaad jongens, het is net zo pijnlijk als je denkt dat het is.”

De onfortuinlijke renner kan op dit moment nog niet zeggen hoeveel tijd zijn herstel in beslag zal nemen. “Alles wat ik kan zeggen is dat de operatie om een aantal reparaties uit te voeren, goed is verlopen en ik zal er volgende week meer over te weten komen.” Hamilton moest het Australisch kampioenschap al aan zich voorbij laten gaan.