Team Sunweb-ploegleider over vertrek Dumoulin: “Hij wilde veel zelf beslissen”

Tom Dumoulin kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode bij Team Sunweb, maar er zitten altijd twee kanten aan een verhaal. Ploegleider Luke Roberts blikt met Velonews terug op het vertrek van Dumoulin.

Dumoulin wist in het tenue van Team Sunweb uit te groeien tot een van de beste ronderenners ter wereld, terwijl hij ook veel succes wist te boeken als tijdrijder. In 2015 deed hij mee om de eindzege in de Vuelta a España, twee jaar later won hij de Giro d’Italia en werd hij wereldkampioen tijdrijden en in 2018 eindigde hij als tweede in de Giro én Tour de France.

Controle

Sportief gezien ging het Dumoulin voor de wind, maar de Limburger kreeg ook te maken met druk. “Hoe meer druk er op zijn schouders kwam te liggen, hoe meer controle hij wilde hebben”, zo vertelt oud-prof Roberts. “Het is binnen een ploeg belangrijk dat renners goed kunnen samenwerken met collega-wielrenners en stafleden.”

“Het werd voor Tom steeds moeilijker om de controle uit handen te geven, hij wilde veel zaken zelf beslissen. Het gevolg was dat hij minder gelukkig was en de behoefte had om van ploeg te wisselen om zo een nieuwe start te maken. We hadden wel in de gaten dat de samenwerking niet meer zou verbeteren”, zo vertelt Roberts.

Nieuwe situatie

“Renners van Team Sunweb moeten openstaan voor verdere ontwikkeling en het samenwerken met andere mensen. Deze aanpak leek niet meer te werken bij Tom en dan is het beter om uit elkaar te gaan.” Dumoulin besloot zijn geluk te beproeven bij Jumbo-Visma, waar hij het kopmanschap zal moeten delen met Primož Roglič en Steven Kruijswijk.

Dit betekent dat Dumoulin in de komende Tour de France niet de absolute kopman is. “Dat is toch een andere situatie. Bij Team Sunweb was Tom de enige kopman, nu zal hij het kopmanschap moeten delen. Toprenners zijn van nature ambitieus en niet zomaar bereid om hun kansen op te offeren. Ik ben benieuwd naar de ontwikkeling van Tom en hoe hij zich zal aanpassen.”