Team Sunweb over renners-vaccinatie: “Wij volgen de overheid”

UAE-teammanager Mauro Gianetti maakte maandag bekend dat hij in januari zijn renners en stafleden wil laten vaccineren tegen Covid-19. Bij Team Sunweb (vanaf 1 januari DSM) zal het niet zo’n vaart lopen. “Wij volgen en steunen de richtlijnen van de nationale overheden.”

Gianetti was in de Verenigde Arabische Emiraten een van de 30.000 proefpersonen voor testfase 3 van het Chinese SinoPharm-vaccin. Hij kreeg twee dosissen en ondervond geen bijwerkingen. Volgende maand wil hij de renners en stafleden van zijn UAE-team laten vaccineren tijdens de ploegstage in Abu Dhabi. Al zal niemand verplicht worden, zei de Zwitser erbij.

De Belgische en Nederlandse WorldTour-teams (al rijdt Sunweb – straks DSM – met een Duitse licentie) lijken voorlopig niet mee te doen aan de rush naar een coronavaccin. “Wij gaan niet de overheid voorbij en gaan geen vaccins naar eigen inzicht selecteren”, vertelt een woordvoerder van Team Sunweb aan WielerFlits. “Dit gaat over de volksgezondheid en zo gaan we er ook mee om. We volgen en steunen de richtlijnen van de nationale overheden.”

“Wielrennen is maar sport”

Eenzelfde reactie noteerde Het Laatste Nieuws bij John Lelangue van Lotto Soudal. “Ik ben CEO van een Belgische werkgever. Tot de Belgische regering zegt dat profatleten mogen worden gevaccineerd, zullen wij het normale coronaprotocol volgen. Wielrennen is maar sport.” Ook Deceuninck-Quick-Step heeft geen plannen, zegt manager Patrick Lefevere.

Bij Jumbo-Visma wachten ze blijkbaar nog wat af. “Als die mogelijkheid zich voordoet, zullen we er op vrijwillige basis gebruik van maken”, laat woordvoerder Ard Bierens ons weten.