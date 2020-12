Hele ploeg UAE Emirates wordt ingeënt tegen coronavirus

Alle leden van UAE Emirates, de ploeg van Tourwinnaar Tadej Pogačar, worden in januari, tijdens de trainingsstage in Abu Dhabi, ingeënt tegen het coronavirus.

Ploegeigenaar Mauro Gianetti is ondertussen al gevaccineerd; hij maakte deel uit van een grote groep vrijwilligers, die het covid-vaccin van het Chinese farmaceutische bedrijf Sinopharm Group uitprobeerde. “We zitten momenteel in fase-3. Het is nog niet goedgekeurd, maar ik weet dat er maar heel weinig ontbreekt en dat het de bedoeling is dat in 2021 een miljard doses kan worden geproduceerd. In januari willen we de hele ploeg, de renners en de stafleden vaccineren”, vertelt Gianetti aan La Gazzetta dello Sport.

“De vaccinatie bestaat uit twee doses. Ik had geen contra-indicaties”, zegt Gianetti, die tijdens zijn sportieve carrière onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race achter zijn naam zette. “Onze stage in januari is in Abu Dhabi en het doel is om iedereen daar te vaccineren. We hebben het allemaal al afgestemd en gepland met de medische staf. We zijn er klaar voor als het vaccin is gevalideerd en goedgekeurd door de gecertificeerde instanties. Overigens wordt de vaccinatie niet opgelegd, het is een persoonlijke keuze.”

UAE Emirates werd in februari getroffen door het coronavirus. In de UAE Tour kampte de ploeg namelijk met enkele besmettingsgevallen onder haar renners en stafleden. Onder meer sprinter Fernando Gaviria testte positief op het virus. Hij lag meerdere weken in het ziekenhuis.