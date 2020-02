Team Sunweb met Benoot naar Omloop Het Nieuwsblad, Matthews ontbreekt maandag 24 februari 2020 om 16:04

Team Sunweb heeft als eerste ploeg zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor Omloop Het Nieuwsblad van aanstaande zaterdag. De Duitse formatie rekent onder meer op Søren Kragh Andersen en nieuwkomer Tiesj Benoot, die zijn debuut maakt voor de ploeg. Michael Matthews is de opvallende afwezige in de selectie.

Matthews liet tijdens de ploegenpresentatie van Team Sunweb nog weten zijn seizoen te beginnen in Omloop Het Nieuwsblad, maar het is dus nog even wachten op de seizoensstart van de Australische sprinter. Benoot en Kragh Andersen zijn wel klaar voor hun eerste koers van het seizoen.

Beide renners verbleven de afgelopen weken op hoogte voor een trainingskamp. “Beide mannen zijn klaar voor zaterdag en gemotiveerd om weer te koersen”, zo vertelt ploegleider Marc Reef in een persbericht. “Tiesj en Søren zijn onze kopmannen voor de Omloop, de andere renners hebben een ondersteunende rol.”

“Het is voor de overige coureurs zaak om de kopmannen goed af te zetten aan de voet van de Molenberg, een van de belangrijkste hellingen waar de koers meestal ontploft. We zijn gemotiveerd voor de klassiekers en hopen in de finale meerdere opties te hebben.” De selectie bestaat verder uit Eekhoff, Nico Denz, Nikias Arndt, Casper Pedersen en Jasha Sütterlin.

Vrouwenselectie

Floortje Mackaij, Susanne Andersen, Alison Jackson, Franziska Koch, Coryn Rivera en Julia Soek zijn de zes vrouwen die Team Sunweb moeten vertegenwoordigen in de vrouwenversie van Omloop Het Nieuwsblad. Ploegleider Hans Timmermans verwacht veel van zijn rensters. “We hebben meerdere pionnen om uit te spelen.”

“Floortje hoopt een sterke finale te rijden, terwijl we ook nog Coryn achter de hand hebben voor een eventuele sprint. We zijn het seizoen goed begonnen in Australië en we hopen die lijn door te trekken. We gaan voor een podiumplek.” De vrouwen koersen net als de mannen op zaterdag.

Selectie Team Sunweb voor Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Søren Kragh Andersen

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Nico Denz

Nils Eekhoff

Casper Pedersen

Jasha Sütterlin

Selectie Team Sunweb vrouwen voor Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Susanne Andersen

Alison Jackson

Franziska Koch

Floortje Mackaij

Coryn Rivera

Julia Soek

Kuurne-Brussel-Kuurne

Team Sunweb heeft ook zijn selectie vrijgegeven voor Kuurne-Brussel-Kuurne, de wedstrijd die traditioneel één dag na Omloop Het Nieuwsblad op het programma staat. Cees Bol neemt zondag de plaats in van Benoot, verder zijn er geen wijzigingen te bespeuren.

De 24-jarige Bol is een renner om in de gaten te houden, zeker na zijn sprintzege in de voorbije Volta ao Algarve. “We zijn voorbereid op verschillende scenario’s. We hopen Søren (Kragh Andersen, red.) in een goede positie af te zetten aan de voet van de Oude Kwaremont, terwijl de ploeg zal werken voor Cees mocht het een sprint worden”, aldus Reef.

Selectie Team Sunweb voor Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart)

Søren Kragh Andersen

Nikias Arndt

Cees Bol

Nico Denz

Nils Eekhoff

Casper Pedersen

Jasha Sütterlin