Team Sky-arts weigert hoorzitting bij te wonen en wacht landurige dopingschorsing

Richard Freeman, de voormalige arts van Team Sky, riskeert volgens The Times een dopingschorsing van vier jaar. De Brit heeft geweigerd om een hoorzitting bij te wonen waarin hij zich kon verdedigen tegen twee overtredingen van anti-dopingregels. Als Freeman daadwerkelijk wordt geschorst, is dat de eerste keer dat iemand van Team Sky een dopingschorsing krijgt.

Freeman wordt ervan beschuldigd om ‘verboden substanties’ in bezit te hebben gehad. Dit zou gaan om de levering van testosteronpleisters aan Team Sky in 2011. Ook wordt hij van misleiding verdacht, omdat hij eerder verklaarde dat de testosteron destijds per ongeluk is geleverd.

Later beweerde hij nog dat de testosteron was bedoeld om Sky-coach Shane Shutton te helpen met een erectieprobleem, die dat op zijn beurt weer ontkende.

Freeman is al een aantal jaar in opspraak en inmiddels niet meer werkzaam in de wielerwereld. Eerder verloor hij al zijn medische licentie, waardoor hij niet meer als arts kan werken in het Verenigd Koninkrijk.

