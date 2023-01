Voormalig Sky-arts Richard Freeman vangt bot in beroep

Richard Freeman, de voormalige dokter van Team Sky en de Britse wielerbond, heeft zijn beroep tegen een permanente ban uit het medisch register verloren. Dat meldt persbureau Reuters. De Brit werd in het voorjaar van 2021 door het medisch tribunaal geschrapt uit het officiële register van artsen, nadat hij schuldig werd bevonden aan het bestellen van het verboden dopingmiddel testosteron.

Freeman werd in maart 2021 schuldig bevonden aan het bestellen van het verboden dopingmiddel testosteron. Freeman zou in 2011, in de periode dat hij bij Team Sky en de Britse wielerbond werkzaam was, Testogel hebben besteld om zo de prestaties van sporters te bevorderen. Ook zou hij hebben gelogen over de bestelling en een onderzoek van het antidopingagentschap UKAD hebben misleid.

Daarop bepaalde het medisch tribunaal dat hij zijn licentie moest inleveren, waardoor hij niet langer zijn vak kon uitoefenen. Freeman ging in beroep, in de hoop zo zijn naam te zuiveren. De Medical Defence Union, de medische vakbond die de eerdere verdediging van Freeman betaalde, besloot het beroep niet te financieren. Zijn advocate Mary O’Rourke bleef hem wel verdedigen tegen een no-win no-fee-basis.

Vandaag meldt Reuters dat het beroep van Freeman is afgewezen. Dit zorgt ervoor dat de Britse anti-dopingorganisatie UKAD zijn zaak tegen Freeman weer kan hervatten. De UKAD-zaak zal in principe worden behandeld door de NADP (National Anti-Doping Panel).