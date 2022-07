Team SD Worx start in shirt dat Amy Pieters heeft ontworpen in Tour de France Femmes

Team SD Worx zal met een speciaal shirt dat vorig jaar al door Amy Pieters werd ontworpen de eerste rit van de Tour de France Femmes rijden. Op die manier toont de ploeg dat de wielrenster die door een zwaar trainingsongeluk een lang revalidatietraject afwerkt nog altijd bij de ploeg hoort.

“Voor haar ongeluk was Amy al druk bezig met het ontwerpen van een eigen wielerkledinglijn. Het is voor ons als ploeg een eer dat we deze kleding tijdens de eerste rit van de Tour de France Femmes in Parijs kunnen presenteren. Onze dank richting de internationale wielerunie UCI, de diverse nationale bonden en Tour-organisator ASO om dit mogelijk te maken is groot”, geeft sportief manager Danny Stam van Team SD Worx aan.

Amy Pieters kwam eind december tijdens een trainingsstage nabij het Spaanse Calpe zwaar ten val. Na een levensreddende spoedoperatie lag de inmiddels 31-jarige wielrenster bijna drie maanden in coma. Sindsdien werkt ze in Dordrecht aan haar revalidatie waar ze mondjesmaat vooruitgang boekt. In de weekenden kan ze inmiddels weer naar huis gaan.

Tijdens het NK wielrennen op de weg, waar Pieters in 2021 de Nederlandse titel veroverde, werd er een crowdfundingsactie voor haar opgericht zodat zij de best mogelijke behandelingen kan ondergaan.

Al ruim voor haar ongeluk was Pieters gestart met het zelf ontwerpen van wielershirts. Ze wilde een eigen wielerkledinglijn opzetten. Binnen haar ploeg en in haar omgeving wist men al een tijdje van deze plannen af. Het logo A❤️Y, dat de laatste maanden verschillende keren is voorbij gekomen, is het logo voor deze kledinglijn dat door Amy is bedacht.

Haar Team SD Worx grijpt de kans bij de eerste Tour de France Femmes aan om de kledinglijn van Amy Pieters in de belangstelling te zetten. De rensters van de Tour-ploeg van Team SD Worx zullen vol trots haar ontwerp dragen in de eerste rit in Parijs, zodat het grote publiek haar eerste ideeën en ontwerpen van wielerkleding kan zien.

In Specialized heeft Pieters de juiste partner gevonden om de eerste ontwerpen van deze wielerkledinglijn naar buiten te brengen. Als renster reed zij zelf al jaren met Specialized-kleding en weet dat deze kwaliteit is wat zij zocht. Samen met Lisan Dierkx, designer bij Specialized, heeft zij gekeken hoe deze lijn verder uit te zetten.

Lisan Dierkx: “In de zomer van 2021 zijn we begonnen met een eerste ontwerp voor Amy haar droom, een eigen collectie. De visie van Amy was vanaf het begin al heel sterk; het maken van een collectie kwalitatief goede kleding die eruit springt door het gebruik van een mooie balans qua kleuren met net een elementje dat eruit springt. Dit kan in kleur, maar ook in het ontwerp iets dat net wat meer de aandacht trekt.”

“Met frisse inspiratie vanuit Amerika-trip vorig najaar kwam de collectie door Amy haar duidelijke ideeën en vertrouwen in ons snel tot stand. De ontwerpen moesten iets ‘van nu’ uitstralen met een twist. Het was mij vrij snel duidelijk welke kleuren Amy wel en welke kleuren Amy niet aanstonden. Erg fijn om samen te werken met iemand die zo’n duidelijk idee heeft en tegelijkertijd zoveel vertrouwen in ons heeft als ontwerpers. Zo hebben wij voor kleuren gekozen die niet veel voorkomen in vrouwencollecties kleding. Ook is er gekeken door Amy naar hippe elementen die bij dagelijkse kleding ‘in’ is te gebruiken in fietskleding. Zo is het allereerste ontwerp tot stand gekomen; de Ocean collectie.”

De door Amy Pieters ontworpen wielerkleding is rechtstreeks te bestellen via: www.amypieters.nl/shop-amy