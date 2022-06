Amy Pieters krijgt crowdfunding voor optimale revalidatie

Vlak voor de start van het NK wielrennen is er een crowdfunding gestart zodat Amy Pieters voor de meest optimale revalidatie kan gaan. De organisatie van het NK, waar Pieters vandaag normaal haar rood-wit-blauw trui op de weg had verdedigd, heeft voor het startschot van de vrouwenwedstrijd de eerste cheque voor het fonds overhandigd aan haar familie.

Pieters is in december ongelukkig ten val gekomen tijdens een trainingsrit op de fiets met de nationale selectie in Spanje. Zij heeft hierbij zwaar hersenletsel opgelopen en is in coma geraakt. In Spanje is direct een levensreddende operatie uitgevoerd. De eerste weken waren erg spannend en zwaar voor haar en haar naasten.

“Inmiddels zijn wij een aantal maanden verder en is Amy bij bewustzijn gekomen. Het verdere verloop van haar herstel is nog onzeker. Er wordt hard gewerkt aan haar revalidatie. Amy kan op dit moment nog niet praten, ook heeft zij nog uitval aan de rechterzijde van haar lichaam waardoor het herstel zwaar en moeizaam is. Hoe zwaar de behandelingen zijn, en hoe moeilijk zij het nu heeft, Amy leeft volgens haar eigen motto #smile to enjoy, en lacht het leven weer toe”, staat er in een persbericht.

De familie vult aan: “Het is vooralsnog niet te voorspellen hoelang haar herstel zal duren, of hoever zij kan geraken. Wat wij wel weten is dat Amy een sportvrouw in hart en nieren is. Zij is strijdbaar, positief en geeft nooit op. Zij heeft zich altijd volledig ingezet en keihard gewerkt om haar doelen te behalen. Zowel individueel als in teamverband. Haar inspanning en strijd dienen nu een veel groter doel, en zij kan dit niet alleen. Behandelingen die Amy kan ondergaan, in zowel binnen- als buitenland, worden niet allemaal vergoed. Aanpassingen en hulpmiddelen zijn erg duur. Een bijdrage blijkt nodig, gelet op het lange revalidatietraject dat haar te wachten staat en de kosten die ermee gemoeid zijn. Soms zijn er behandelingen die niet vergoed worden en die misschien wel aanslaan. En er wordt door verzekeringen vaak pas achteraf iets vergoed.”

Daarom hebben de familie, haar naasten en haar ploeg Team SD Worx een fonds opgericht, zodat Pieters mede door de donaties hopelijk gebruik kan maken van alle kansen die er voor haar mogelijk zijn. Haar ploegmate Christine Majerus heeft een tekening gemaakt en hiervan zijn speciale t-shirts gedrukt die door Team SD Worx beschikbaar zijn gesteld voor een aantal donateurs. Alle donaties komen volledig ten goede aan het herstel van en door Amy. Voor meer informatie en donaties van dit fonds wordt verwezen naar: www.amypieters.nl