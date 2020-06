‘Team Ineos overweegt naamswijziging voor Tour de France’ woensdag 17 juni 2020 om 19:27

Gaat Team Ineos eind augustus onder de naam Grenadier van start in de Tour de France? De ploeg van titelverdediger Egan Bernal zou dat namelijk overwegen om zo de nieuwe terreinauto van Ineos Automotive, een dochteronderneming van de hoofdsponsor, in de markt te zetten.

Van Jim Ratcliffe, de hoogste baas van chemieconcern Ineos, is bekend dat hij een autoliefhebber is. Enkele maanden nadat de laatste klassieke Land Rover Defender werd geproduceerd, maakte de zakenman bekend dat hij de terreinauto wel in leven wilde houden. Drie jaar geleden zette hij als dochteronderneming Ineos Automotive op, dat een vervanger voor de klassieke Land Rover Defender ging ontwikkelen: de Grenadier.

Volgens het Italiaanse TuttobiciWeb vindt het hoofdkantoor van Ineos de Tour de France het ideale podium om haar nieuwe terreinauto onder de aandacht te brengen, voordat deze in 2021 op de markt komt. Het idee zou zijn om Bernal, Chris Froome, Geraint Thomas en hun ploeggenoten in de Franse drieweekse ronde van start te laten gaan in een nieuw shirt, in nieuwe kleuren en onder een nieuwe naam.