Team Ineos met oud-winnaars Thomas en Kwiatkowski in Algarve maandag 17 februari 2020 om 18:17

Team Ineos staat met twee oud-winnaars aan de start van de Volta ao Algarve. Geraint Thomas wist de Portugese rittenkoers in 2015 en 2016 te winnen, terwijl Michal Kwiatkowski in 2014 en 2018 de beste was.

De vijfdaagse ronde (lees hier de voorbeschouwing) is op het lijf geschreven van Thomas, die in Portugal zijn seizoen begint, en Kwiatkowski. Ook Dylan van Baarle en Rohan Dennis kunnen namens de Britse ploeg op het parcours in de Algarve goed uit de voeten.

Brits kampioen Ben Swift kan zich uitleven in de etappes die eindigen in een sprint. Luke Rowe en Cameron Wurf maken het zevental van Team Ineos compleet.