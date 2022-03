Team DSM ziet Nils Eekhoff opgeven in Parijs-Nice na val

Voor Nils Eekhoff is vroegtijdig een einde gekomen aan Parijs-Nice. In de vlakke tweede etappe van Auffargis naar Orléans kwam de Nederlandse renner van Team DSM ten val, waarna hij zijn weg in de Koers naar de Zon niet meer kon vervolgen.

Eekhoff zou zijn seizoen eigenlijk beginnen in Omloop Het Nieuwsblad, maar door een positieve coronatest kon hij daar niet aan de start verschijnen. Een dag later stond hij wel aan het vertrek van Kuurne-Brussel-Kuurne nadat een PCR-test een negatieve uitslag had gegeven. Daar kwam hij als zestiende over de streep in de eindsprint.

In de openingsetappe van Parijs-Nice eindigde Eekhoff opnieuw bij de beste twintig. In de eerste groep achter het winnende trio van Jumbo-Visma – Christophe Laporte, Primož Roglič en Wout van Aert – en de ontsnapte Pierre Latour, reed de Nederlander van Team DSM naar de veertiende plaats in de daguitslag.

In de tweede etappe was Eekhoff in de eerste uren van de wedstrijd betrokken bij een valpartij, waarbij ook Matteo Trentin op de grond terechtkwam. De Nederlander moest daarop opgeven.