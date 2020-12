Team DSM voegt Esmée Peperkamp toe aan selectie voor 2021

Esmée Peperkamp zal komend seizoen de kleuren van Team DSM verdedigen. Dit maakte de ploeg van Iwan Spekenbrink bekend in een persbericht.

De 23-jarige Gelderse reed de afgelopen jaren voor eliteploeg Team Loving Potatoes. In september reed ze naar een sterke zevende plaats in de Trophée des Grimpeuses. “Ik heb altijd op het hoogste niveau willen rijden, dus dit is als een droom die uitkomt”, zegt Peperkamp over haar stap naar het Women’s WorldTeam.

Peperkamp laat weten altijd fan te zijn geweest van de filosofie en de aanpak van het team. “Ik wil mezelf op alle mogelijke gebieden ontwikkelen en ik denk dat Team DSM daar de best mogelijke ploeg voor is. Ik kijk ernaar uit om te leren van alle ervaren vrouwen in de ploeg. Ik ben heel dankbaar voor deze mogelijkheid en ik ga alles geven om het team zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Kemna is onder de indruk van de capaciteiten van Peperkamp. “Ze is pas een paar jaar geleden begonnen met wielrennen en ze heeft zich ieder jaar ontwikkeld. Ze heeft in tests laten zien dat ze een talentvolle atlete is, die geschikt is voor het klimwerk.”

“Esmée koerst nog niet lang, dus ze moet zich nog aanpassen aan het rijden op topniveau. Ze heeft bewezen dat ze de juiste houding heeft om deze eigenschappen verder te ontwikkelen. Ze moet zich stapsgewijs blijven ontwikkelen, maar met onze experts hebben we er vertrouwen in dat ze op juiste plaats is.”