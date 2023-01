Team DSM rekent op Romain Bardet in Tour de France, vrijbuiters naar Giro d’Italia

Team DSM zet in de Tour de France vol in op Romain Bardet. De Franse klimmer is de absolute kopman voor het Nederlandse team en gaat voor een goed algemeen klassement in zijn thuisland. “Daar gaan we het hele seizoen naartoe bouwen”, vertelt ploegleider Matt Winston.

“We willen Romain in topvorm aan de start hebben, met een goede ploeg om hem heen”, aldus Winston tijdens de teampresentatie, die live te zien was op WielerFlits. Afgelopen seizoen was Bardet nog de kopman van Team DSM in de Giro d’Italia.

“Ik maak nog altijd stappen en daar geniet ik van”, zegt Bardet er zelf over. “Er is voor mij veel veranderd sinds ik bij deze ploeg ben. Ik houd van de manier van werken en het toewerken naar het rijden van een algemeen klassement. Dit jaar keer ik terug naar de Tour de France.”

“Vorig jaar reed ik de Tour ook, maar had ik daarvoor ook al de Giro gereden. Dit jaar zoeken we naar de ideale aanloop naar de Tour. Aan het einde van de eerste week gaan we vier dagen door mijn thuisregio en beklimmen we de Puy de Dôme. Die is 35 jaar niet in de Tour geweest, dat gaat een grote attractie worden.”

Giro d’Italia

In de Giro van 2023 mikt Team DSM op dagsucces. Onder meer Andreas Leknessund en nieuwkomers Patrick Bevin en Harm Vanhoucke zijn al zeker van een plek in de selectie voor de Ronde van Italië. “Daar kijken we elke dag waar onze kansen liggen”, zegt de ploegleider.

Voor de Vuelta a España van komend jaar heeft Team DSM nog geen selectie op papier. Het parcours moet nog bekendgemaakt worden. “We moeten eerst zien hoe het gaat tijdens het seizoen en dan gaan we pas, tijdens het seizoen, onze doelen voor de Vuelta bepalen”, vertelt Winston.