Team DSM rekent op Romain Bardet in Tirreno-Adriatico

Romain Bardet maakt deel uit van de selectie van Team DSM voor Tirreno-Adriatico. De WorldTour-formatie rekent verder op één Australiër, drie Duitsers en twee Nederlanders. De Italiaanse rittenkoers gaat woensdag van start in Lido di Camaiore.

Bardet is al prof sinds 2012, maar stond slechts één keer eerder aan de start van Tirreno-Adriatico. In 2018 kwam hij niet verder dan een dertiende plaats in het eindklassement. Als Fransman gaf hij steevast de voorkeur aan Parijs-Nice, maar dit jaar besloot hij Strade Bianche en Tirreno-Adriatico te combineren.

De inmiddels 30-jarige klimmer begon zijn seizoen met een 62ste plaats in Omloop Het Nieuwsblad, terwijl hij in Strade Bianche als twintigste over de meet kwam. Zijn nieuwe werkgever Team DSM richt zich niet alleen maar op een goed klassement met Bardet, gezien de aanwezigheid van snelle mannen Nikias Arndt en Max Kanter.

Ook Chris Hamilton en Nico Denz maken deel uit van de selectie voor Tirreno-Adriatico, net als Nederlanders Martijn Tusveld en Joris Nieuwenhuis.

Selectie Team DSM voor Tirreno-Adriatico (10-16 maart)

Nikias Arndt

Romain Bardet

Nico Denz

Chris Hamilton

Max Kanter

Joris Nieuwenhuis

Martijn Tusveld