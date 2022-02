Team DSM rekent op Bol, Bardet en Dainese in UAE Tour

Team DSM trekt met meerdere kopmannen naar de Verenigde Arabische Emiraten voor de UAE Tour. Cees Bol en Alberto Dainese kunnen zich mengen in het sprintgeweld, in de bergetappes is het uitkijken naar Romain Bardet, Andreas Leknessund en Thymen Arensman.

Bol trapt zijn seizoen af in de Verenigde Arabische Emiraten. De 26-jarige Noord-Hollandse sprinter begon zijn seizoen vorig jaar ook in de UAE Tour en spurtte toen naar twee top 10-noteringen. Bol is zeker niet de enige sprinter binnen de selectie van Team DSM. De Nederlandse formatie heeft namelijk ook een plekje vrijgehouden voor Dainese. De 23-jarige Italiaan reed dit seizoen al de Saudi Tour en eindigde in deze ronde als vijfde in de derde etappe.

Ook voor het algemeen klassement kan Team DSM meerdere pionnen uitspelen. Denk aan Bardet, de Franse klimmer die vorig jaar onder meer een etappe in de Vuelta a España wist te winnen en zevende werd in de Giro d’Italia. Ook de jonge Nederlander Arensman (22) en de Noorse belofte Leknessund (22) gaan goed bergop.

Joris Nieuwenhuis en Nikias Arndt, die ook een prima sprint in de benen heeft, maken eveneens deel uit van de zevenkoppige Team DSM-selectie voor de UAE Tour.

Selectie Team DSM voor UAE Tour (20-26 februari)

Thymen Arensman

Nikias Arndt

Romain Bardet

Cees Bol

Alberto Dainese

Andreas Leknessund

Joris Nieuwenhuis