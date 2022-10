Team DSM rekent op Bardet en Arensman in Ronde van Lombardije

Romain Bardet en Thymen Arensman zijn de meest in het oog springende namen, als we kijken naar de selectie van Team DSM voor de Ronde van Lombardije. Bardet was in 2016 al eens vierde in de Italiaanse najaarsklassieker, voor Arensman is het de tweede keer dat hij aan de start zal verschijnen van ‘Il Lombardia’.

De 31-jarige Bardet heeft dus al ervaring met het rijden van een finale in de Ronde van Lombardije. In de editie van 2016 deed hij lang mee om de overwinning, maar moest hij in de slotfase alsnog lossen uit een groepje van vier. Esteban Chaves spurtte vervolgens in Bergamo naar de zege, voor Diego Rosa en Rigoberto Urán. Bardet kwam uiteindelijk als vierde over de streep, op zes seconden van winnaar Chaves.

De Franse klimmer hoopt ook dit jaar weer te schitteren in la corsa delle foglie morte. Met de vorm van Bardet lijkt het wel goed te zitten: zo werd hij dinsdag nog zestiende in Tre Valli Varesine. “We kijken uit naar het laatste monument van het seizoen”, geeft ploegleider Pim Ligthart aan in aanloop naar de Ronde van Lombardije. “We gaan de wedstrijd in met een ploeg die klaar is voor de strijd. De renners zijn gemotiveerd om nog één keer alles te geven in de laatste race van het seizoen. We willen graag agressief koersen.”

Voor Arensman is het niet alleen de laatste koers van het seizoen, maar het is ook meteen zijn laatste wedstrijd voor Team DSM. De 22-jarige klimmer vertrekt namelijk naar het Britse INEOS Grenadiers. De jonge Nederlander zal kortom gebrand zijn op een goed resultaat. Naast Arensman en Bardet staan ook Marco Brenner, Mark Donovan, Chris Hamilton, Andreas Leknessund en Henri Vandenabeele zaterdag aan de start.

Selectie Team DSM voor Ronde van Lombardije (8 oktober)

Thymen Arensman

Romain Bardet

Marco Brenner

Mark Donovan

Chris Hamilton

Andreas Leknessund

Henri Vandenabeele