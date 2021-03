Team DSM past selectie aan voor Gent-Wevelgem

Team DSM heeft zijn selectie voor Gent-Wevelgem aangepast. Nikias Arndt verschijnt ondanks een eerdere aankondiging niet aan de start. In zijn plaats rijdt Søren Kragh Andersen. Ook Cees Bol en Nils Eekhoff maken deel uit van de selectie.

Ploegleider Marc Reef benadrukt dat zijn team de hele dag alert moet zijn voor de beslissende momenten. “De mogelijk stevige wind in De Moeren en de beklimming van de Kemmelberg zijn twee bekende cruciale punten in de wedstrijd. Sinds de toevoeging van de Plugstreets enkele jaren geleden, is gebleken dat ook dat een belangrijk punt is.”

Team DSM wil in de beginfase van de Vlaamse eendagswedstrijd aanvallend koersen om met zoveel mogelijk renners de finale in te gaan. “Zo kunnen we in de finale onze troeven uitspelen. Als het weer aankomt op een sprint met een uitgedunde groep, is Nils Eekhoff onze beschermde renner”, aldus Reef.

Team DSM voor Gent-Wevelgem 2021

Cees Bol

Nico Denz

Nils Eekhoff

Søren Kragh Andersen

Niklas Märkl

Casper Pedersen

Jasha Sütterlin