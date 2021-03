Kragh Andersen en Benoot kopmannen Team DSM in E3 Classic

Team DSM rekent in de E3 Saxo Bank Classic op Søren Kragh Andersen en Tiesj Benoot. Beide kopmannen lieten de afgelopen weken in respectievelijk Milaan-San Remo en Parijs-Nice een goede vorm zien.

“We willen vroeg in de wedstrijd agressief koersen, om zo te anticiperen op gevaarlijke aanvallen”, vertelt ploegleider Marc Reef. “We moeten als groep sterk rijden, zodat we onze renners vooruit kunnen sturen in de voorfinale en zodat we onze twee kopmannen goed kunnen positioneren voor de finale.”

“Tiesj en Søren hebben een goed vormpeil kunnen laten zien in Parijs-Nice (Benoot werd er vijfde, red.) en Milaan-San Remo (Kragh Andersen werd er negende na een late aanval, red.) en met goed ploegwerk mikken we op een sterk resultaat in de E3 Prijs”, aldus Reef.

De twee vooruitgeschoven pionnen worden vrijdag ondersteund door Nico Denz, Nils Eekhoff, Joris Nieuwenhuis, Martin Salmon en Jasha Sütterlin. Zondag in Gent-Wevelgem ontbreken Kragh Andersen en Benoot. Dan is onder meer Cees Bol wel van de partij. “We hopen met een overtal in de finale te komen. Als het aankomst op een sprint van een uitgedunde groep, dan is Nils Eekhoff onze beschermde renner”, vertelt de ploegleider.

Selectie Team DSM voor de E3 Saxo Bank Classic 2021 (26 maart)

Tiesj Benoot

Nico Denz

Nils Eekhoff

Søren Kragh Andersen

Joris Nieuwenhuis

Martin Salmon

Jasha Sütterlin

Selectie Team DSM voor Gent-Wevelgem 2021 (28 maart)

Nikias Arndt

Cees Bol

Nico Denz

Nils Eekhoff

Niklas Märkl

Casper Pedersen

Jasha Sütterlin