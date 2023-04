Team DSM met speerpunten Bardet en Dainese in Ronde van Romandië

Team DSM heeft zijn zevenkoppige selectie voor de Ronde van Romandië (25-30 april) met de buitenwereld gedeeld. Romain Bardet is de (klassements)kopman van de Nederlandse formatie. In de vlakkere etappes is het uitkijken naar Alberto Dainese.

Bardet begon zijn seizoen met enkele ereplaatsen in eigen land. Zo werd de 32-jarige klimmer achtste in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en tevens achtste in Parijs-Nice. De Fransman heeft een goede Ardennencampagne achter de rug. In de Waalse Pijl kwam hij als negende over de streep en in Luik-Bastenaken-Luik (15e) liet hij zich eveneens zien in de finale.

“Met twee individuele tijdritten en een aankomst bergop, verwachten we een mooie strijd om het algemeen klassement”, blikt ploegleider Phil West vooruit. “Romain is onze kopman voor het klassement, maar we willen als team elke dag meedoen om de prijzen.”

In de vlakkere etappes lijkt Alberto Dainese de aangewezen man om te scoren namens Team DSM. De 25-jarige Italiaanse sprinter staat dit seizoen nog droog, maar was al wel derde in de slotrit van Tirreno-Adriatico en vierde in Le Samyn. Chris Hamilton, Niklas Märkl en de beloftevolle klimmers Max Poole, Oscar Onley en Marco Brenner maken de selectie compleet.

