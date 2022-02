Team DSM met Romain Bardet naar Strade Bianche en Tirreno-Adriatico

Team DSM heeft zijn selecties bekendgemaakt voor Strade Bianche (5 maart) en Tirreno-Adriatico (7-13 maart). De Nederlandse formatie rekent in beide koersen op Romain Bardet. De Franse klimmer stond in het verleden al eens op het podium van Strade Bianche.

In Strade Bianche is Bardet de uitgesproken kopman van Team DSM. De inmiddels 31-jarige Fransman stond vier jaar geleden al eens aan de start van de Toscaanse grindklassieker. In 2018 kleurde hij mee de koers en moest hij in loodzware omstandigheden alleen zijn meerdere erkennen in een superieure Tiesj Benoot, maar Bardet wist in de strijd voor plek twee wel af te rekenen met de jonge Wout van Aert.

Bardet blijft na Strade Bianche in Italië om er deel te nemen aan Tirreno-Adriatico. De Fransman, vorig jaar achtste in de algemene rangschikking, zal er worden uitgespeeld als klassementstroef. Bardet is zeker niet de enige vooruitgeschoven pion in de meerdaagse wielerronde: met Alberto Dainese mikt de ploeg ook op dagsucces in de vlakkere (sprint)etappes.

De selectie voor Tirreno-Adriatico bestaat verder uit klimmer Thymen Arensman (zestiende in de voorbije UAE Tour), Nikias Arndt, Chris Hamilton, Joris Nieuwenhuis en Florian Stork.

Selectie Team DSM voor Strade Bianche (5 maart)

Romain Bardet

Marco Brenner

Romain Combaud

Chris Hamilton

Leon Heinschke

Joris Nieuwenhuis

Martijn Tusveld

Selectie Team DSM voor Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Thymen Arensman

Nikias Arndt

Romain Bardet

Alberto Dainese

Chris Hamilton

Joris Nieuwenhuis

Florian Stork