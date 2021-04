Team DSM met Benoot en Kragh Andersen naar Ronde van Vlaanderen

Team DSM heeft zijn selectie voor de Ronde van Vlaanderen bekendgemaakt. De Duitse WorldTour-formatie rekent aankomende zondag in de Vlaamse Hoogmis vooral op Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen.

Team DSM wil zondag agressief koersen, zo laat ploegleider Marc Reef weten in een persbericht. “Het is zaak om meteen alert te zijn, met als doel om zoveel mogelijk renners vooruit te sturen. We willen in de finale graag met meerdere pionnen iets ondernemen. Vanaf de tweede passage van de Oude Kwaremont is het normaal volle bak koers.”

Benoot en Kragh Andersen zijn de belangrijkste troeven binnen Team DSM. Benoot werd onlangs nog vijftiende in de E3 Saxo Bank Classic en ook in Dwars door Vlaanderen stak hij zijn neus aan het venster. Kragh Andersen reed dan weer een sterke Milaan-San Remo.

Benoot en Kragh Andersen krijgen zondag het gezelschap van Duitsers Nikias Arndt, Nico Denz en Jasha Sütterlin en Nederlanders Nils Eekhoff en Joris Nieuwenhuis.

Selectie Team DSM voor Ronde van Vlaanderen (4 april)

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Nico Denz

Nils Eekhoff

Søren Kragh Andersen

Joris Nieuwenhuis

Jasha Sütterlin