Team DSM hoopt op fitte Søren Kragh Andersen in Amstel Gold Race

Team DSM hoopt zondag met Søren Kragh Andersen een hoofdrol te vertolken in de Amstel Gold Race. De Deen moest afgelopen zondag als invaller in extremis echter ziek passen voor de Ronde van Vlaanderen en is momenteel nog een vraagteken voor de Limburgse klassieker.

De 27-jarige Kragh Andersen, die zich dit jaar voor het eerst richt op de heuvelklassiekers, maakt voorlopig wel gewoon deel uit van de zevenkoppige selectie van Team DSM. “Søren werd afgelopen weekend ziek en is nog altijd aan het herstellen. Het is afwachten hoe hij zich de komende dagen zal voelen, pas daarna zullen we de knoop doorhakken wat betreft zijn deelname aan de wedstrijd”, laat coach Pim Ligthart weten.

Kragh Andersen is dit voorjaar een van de lichtpuntjes van Team DSM. De Deen werd dit seizoen al zevende in Milaan-San Remo, na een sterke aanval op de Poggio, en vijfde in Gent-Wevelgem. Team DSM rekent zondag ook op ervaren krachten John Degenkolb, Nico Denz en Casper Pedersen. De jongere garde bestaat uit Mark Donovan, Marius Mayrhofer en Kevin Vermaerke.

“We brengen een sterke en ambitieuze ploeg aan de start in Maastricht. De Amstel Gold Race is een van de grootste koersen op de Nederlandse kalender. Het is een speciale wedstrijd met een uitdagend parcours. Veel draaien en keren, smalle wegen en korte maar steile klimmetjes. Het zal een zware dag in het zadel worden”, aldus Ligthart.

