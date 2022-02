Team DSM heeft selectie voor Omloop Het Nieuwsblad al op papier

Team DSM heeft als eerste ploeg zijn selectie bekendgemaakt voor Omloop Het Nieuwsblad, de Vlaamse openingsklassieker die aankomende zaterdag op het programma staat. De Nederlandse formatie rekent in de Omloop onder meer op Søren Kragh Andersen, John Degenkolb en Nils Eekhoff.

Met Kragh Andersen, Degenkolb en Eekhoff beschikt de ploeg in Omloop Het Nieuwsblad over drie interessante pionnen. Kragh Andersen reed in aanloop naar het Vlaamse Openingsweekend al de Tour of Oman, Degenkolb en Eekhoff beginnen zaterdag pas aan hun seizoen. De 24-jarige Nederlander stond in 2020 al een keer eerder aan de start van Omloop Het Nieuwsblad, maar wist bij zijn eerste deelname de finish niet te bereiken.

Team DSM rekent zaterdag ook op de sterke en rappe Duitser Nikias Arndt, diens landgenoot Nico Denz, de beloftevolle Noor Jonas Iversby Hvideberg en de jonge Amerikaan Kevin Vermaerke. Laatstgenoemde gaf in de Tour of Oman blijk van een uitstekend vormpeil. Vermaerke eindigde namelijk als elfde in het eindklassement. In de etappe naar Muscat kwam hij als vijfde over de streep en verder werd hij ook negende op Green Mountain.

Selectie Team DSM voor Omloop Het Nieuwsblad (26 februari)

Nikias Arndt

John Degenkolb

Nico Denz

Nils Eekhoff

Jonas Iversby Hvideberg

Søren Kragh Andersen

Kevin Vermaerke