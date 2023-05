Team DSM geeft jongelingen Onley en Poole vrijheid in klassement Dauphiné

Team DSM zet in het Critérium du Dauphiné in op twee jongelingen voor het algemeen klassement. De Britten Oscar Onley en Max Poole, allebei nog maar 20 jaar oud, mogen zich laten zien tussen diverse toppers die zich voorbereiden op de Tour de France. “Maar we gaan vooral op jacht naar ritsucces”, aldus ploegleider Phil West.

“De Dauphiné wordt zoals altijd een zware wedstrijd en sommige ploegen zullen het als voorbereiding gebruiken op de Tour, dus zal er elke dag flink gestreden worden. Wij komen met een relatief jonge ploeg naar de wedstrijd en focussen ons vooral op de jacht op ritsucces, maar met Max en Oscar hebben we ook twee renners die in staat zijn mee te doen in het klassement”, zegt West. Toch wil hij geen druk leggen op Onley en Poole. “We bekijken de wedstrijd dag per dag.”

Poole heeft de laatste weken indruk gemaakt met ereplaatsen in de Tour of the Alps (elfde), de Ronde van Romandië (vierde) en de Ronde van Hongarije (vierde). Onley werd zesde in Hongarije en werd afgelopen week tweede in de Franse rittenkoers Alpes Isère Tour, achter winnaar Lennert Van Eetvelt.

Het Critérium du Dauphiné begint op zondag 4 juni en duurt acht dagen, tot zondag 11 juni.

Lees ook: Deelnemers Critérium du Dauphiné 2023