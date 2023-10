dinsdag 17 oktober 2023 om 13:13

Team dsm-firmenich versterkt zich met rappe Rachele Barbieri

Team dsm-firmenich heeft zich versterkt met drie rensters voor 2024. Rachele Barbieri, die overkomt van Liv Racing TeqFind, is de grootste naam onder de nieuwkomers. Ook Josie Nelson en Abi Smith rijden vanaf volgend jaar voor de Nederlandse formatie.

De 26-jarige Barbieri heeft een contract voor drie jaar getekend. De Italiaanse heeft twee profzeges op haar naam, beiden behaald in 2022. Ze won vorig jaar zowel de ZLM Omloop der Kempen Ladies als de derde etappe van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour in een massasprint. Dit seizoen lukte het haar niet om te winnen. Wel werd ze vierde in de Scheldeprijs en de Veenendaal-Veenendaal Classic.

Barbieri kijkt er naar uit om voor Team dsm-firmennich te gaan koersen. “Iedereen werkt bij deze ploeg hard voor één doel. Dat maakt me enthousiast om me bij het team aan te sluiten, want ik hou ervan om ploeggenoten te helpen hun doelen te verwezenlijken en waardeer het heel erg wanneer zij mij ondersteunen. Ik kijk er naar uit om onderdeel van de sprintgroep te worden en Charlotte (Kool, red.) te helpen in de finales”, klinkt het.

Josie Nelson en Abi Smith

Josie Nelson heeft zich eveneens tot eind 2026 verbonden aan Team dsm-firmenich. De 21-jarige Britse komt over van Coop-Hitec Products. Voor die ploeg eindigde ze dit jaar als vierde in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. “Ik zie mezelf als een klassiekerrenster of als een klimmer, maar ik wil nog niet definitief een deur sluiten”, zegt ze over haar kwaliteiten. “De komende jaren wil ik het team helpen om goede resultaten te behalen en mezelf ontwikkelen als renster.”

Met Abi Smith komt er nog een Britse naar Team dsm-firmenich. De eveneens 21-jarige renster reed de voorbije jaren voor EF Education-TIBCO-SVB. Het afgelopen seizoen kende ze wat tegenslag, door onder meer een hevige coronabesmetting, maar in het begin van het jaar eindigde ze nog wel als tiende in de Santos Women’s Tour Down Under. In de Tour de l’Avenir Femmes werd ze vijftiende.