zaterdag 16 september 2023 om 09:20

Team dsm-firmenich gaat ‘Development partnership’ aan met GT KRUSH Rebellease

De vrouwenploeg van Team dsm-firmenich en het continentale GT KRUSH Rebellease bundelen de krachten. De twee partijen gaan samenwerken om talentvolle rensters te scouten en deze verder op te leiden.

De samenwerking biedt verschillende voordelen, melden Team dsm-firmenich en GT KRUSH Rebellease in een gezamenlijk persbericht. GT KRUSH Rebellease kan bijvoorbeeld profiteren van de kennis bij het Women’s WorldTeam, terwijl Team dsm-firmenich toegang krijgt ’tot een breder scala aan talent, zowel nationaal als internationaal’.

Talentonwikkeling

“We hebben de laatste maanden goede gesprekken gevoerd met de mensen van GT KRUSH Rebellease”, zegt Hans Timmermans, scouting coördinator bij Team dsm-firmenich. “Dat heeft ons ertoe gebracht om de samenwerking verder te intensiveren. Wij vinden dat Nederlandse clubs goed werk verrichten in het ontwikkelen van talent en willen daar graag ons steentje aan bijdragen. Het zal dan ook zeker niet het laatste Development partnership zijn dan we aangaan met een ambitieus binnenlands of buitenlands team.”

Sinds het seizoen 2023 mogen Women’s WorldTeams een Development Team onder zich hebben. Het maakt het mogelijk voor rensters van de hoofdmacht om met rensters het Development Team wedstrijden te rijden, en vice versa. Beide teams mogen wel niet uitkomen in dezelfde koersen. Maar in dit geval gaat het niet om zo’n samenwerking, laat de continentale ploeg weten aan WielerFlits. Zowel dsm-firmenich als GT KRUSH Rebel lease zullen we dus tegelijkertijd aan het werk kunnen zien.

Daniek Hengeveld

Diverse rensters hebben de laatste jaren vanuit GT KRUSH Rebel lease de sprong gemaakt naar het profpeloton. Daniek Hengeveld maakte de stap naar dsm-firmenich, maar ook Maike van der Duin (Canyon-SRAM), Nathalie Eklund (Israel Premier Tech-Roland) en Teuntje Beekhuis (Jumbo-Visma) en Quinty Ton (Liv Racing TeqFind) hebben intussen een plaatsje verworven in een WorldTour-formatie.