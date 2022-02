Team DSM en Groupama-FDJ hebben selecties rond voor Omloop en Kuurne

Team DSM en Groupama-FDJ weten met welke selecties ze de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne gaan rijden. De Nederlandse formatie heeft last minute nog twee wijzigingen doorgevoerd, terwijl het Franse team met slechts zes renners start in de Omloop.

John Degenkolb en Nils Eekhoff zijn de kopmannen van Team DSM in beide Vlaamse klassiekers. Eerder deze week maakte de ploeg al zeven namen bekend voor de Omloop, maar Nico Denz en Kevin Vermaeke ontbreken alsnog. Hun plekken worden ingevuld door Leon Heinschke en Marius Mayrhofer. In Kuurne-Brussel-Kuurne zijn Casper Pedersen en Tobias Lund Andersen (lid is van de opleidingsploeg) van de partij, in plaats van Nikias Arndt en Søren Kragh Andersen.

Groupama-FDJ rekent in het openingsweekend op Stefan Küng. De Zwitserse hardrijder, die onlangs zevende werd in het eindklassement van de Volta ao Algarve, krijgt in de Omloop vijf renners met zich mee. Dat is een renner minder dan wat maximaal is toegestaan in WorldTour-koersen.

Zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne rijden dezelfde zes renners, plus Laurence Pithie van de eigen U23-ploeg. Omdat Kuurne geen WorldTour is, mag een eigen opleidingsrenner daar wel bij het WorldTeam aansluiten.

TEAM DSM voor Omloop Het Nieuwsblad - 2022

TEAM DSM voor Kuurne-Brussel-Kuurne - 2022

GROUPAMA - FDJ voor Omloop Het Nieuwsblad - 2022

GROUPAMA - FDJ voor Kuurne-Brussel-Kuurne - 2022