Team DSM contracteert Hvideberg en Rodenberg Madsen

Jonas Iversby Hvideberg en Frederik Rodenberg Madsen dragen in 2022 en 2023 het tenue van Team DSM. Beide renners komen nu nog uit voor Uno-X. De 22-jarige Noor Hvideberg is een rappe man die zijn mannetje staat in de klassiekers, de één jaar oudere Deen Rodenberg Madsen is actief als baan- en wegwielrenner.

Hvideberg, die al sinds 2019 koerst voor de Noorse formatie Uno-X, veroverde vorig jaar in Plouay de Europese titel bij de beloften, voor renners als Olav Kooij, Jordi Meeus en Søren Wærenskjold. Dit jaar staat de teller nog op nul, maar Hvideberg werd al wel negende in de Vredeskoers voor beloften en eindigde na een sterk optreden als achttiende in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Hvideberg kan niet wachten om het tenue van Team DSM aan te trekken. “We hebben goede gesprekken gevoerd over mijn ontwikkeling en de ploeg kan me een mooi programma aanbieden, zodat ik de komende seizoenen kan wennen aan het koersen op WorldTour-niveau. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van een ploeg met verschillende culturen. Ik kan zowel op als naast de fiets veel leren.”

Frederik Rodenberg Madsen, uiterst rechts - foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Ook die andere aanwinst van Team DSM, Rodenberg Madsen, tekent een contract voor de komende twee seizoenen. De Deen was al goed voor meerdere jeugdtitels op de weg, won de U23-versie van Eschborn Frankfurt en werd in 2020 wereldkampioen in de ploegenachtervolging. Op de voorbije Olympische Spelen in Tokio won hij samen met zijn ploegmaats een zilveren medaille op dit onderdeel.

Sprinttrein

“Onze ambities komen overeen, dat werd al duidelijk tijdens de eerste gesprekken. Ik denk dat Team DSM de beste ploeg is om mezelf te ontwikkelen. Ik kijk ernaar uit om mee te doen in de sprints en deel uit te maken van de sprinttrein. De ploeg heeft zoveel geschiedenis en het is natuurlijk geweldig om daarvan te leren en nog beter te worden als renner. Ik kan niet wachten om deel uit te maken van dit proces.”

Head of Performance Rudi Kemna is opgetogen nu Hvideberg en Rodenberg Madsen hun krabbel hebben gezet onder een meerjarige verbintenis. “Jonas zal onze klassiekerkern versterken, maar kan met zijn power ook van waarde zijn in onze sprinttrein. Frederik is een ontzettend sterke renner die past binnen onze sprintgroep. Hij heeft de potentie om op termijn ook uit te groeien tot een afmaker.”