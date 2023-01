Team DSM 2023: Bardet naar de Tour, ritten in de Giro en Casper van Uden boven Dainese

Special

Dinsdagmiddag heeft Team DSM via een exclusieve livestream op WielerFlits de plannen voor 2023 uit de doeken gedaan. Veel werd er niet bekendgemaakt: Romain Bardet gaat zoals verwacht voor een goed klassement in de Tour de France, terwijl Andreas Leknessund, Patrick Bevin en Harm Vanhoucke op rittenjacht in de Giro d’Italia gaan. WielerFlits zorgt voor meer duiding.

Klassiekers

Een paar jaar geleden waren de klassiekers nog een absoluut speerpunt voor Team DSM. Nu werd daar tijdens de presentatie met geen woord over gerept. Navraag leert dat er wel degelijk een accent op het voorjaar ligt, maar met voorzichtige ambities. De kern voor de klassiekers is namelijk zeer jong. De ervaren rot John Degenkolb mogen we volgens de Nederlandse ploeg niet afschrijven, nadat hij volgens de ploeg in het najaar van 2022 naar een goed niveau toegroeide.

Ook Nils Eekhoff heeft een vrije rol; hij hoopt dit voorjaar vooral eens van pech bespaard te blijven. Andere (piepjonge) renners in de voorjaarskern: Pavel Bittner, Sean Flynn, Jonas Iversby Hvideberg, Niklas Märkl, Marius Mayrhofer, Lorenzo Milesi en Kevin Vermaerke. Voormalig Ronde van Vlaanderen U23-winnaar Alex Edmondson zal hen eveneens vergezellen. De Australiër kwam afgelopen winter over van BikeExchange-Jayco en is vooral in ondersteuning van de leiders.

Voor de heuvelklassiekers is het beeld onduidelijk; Romain Bardet is altijd goed voor een sterk resultaat in Luik-Bastenaken-Luik, maar er werd daarover niets losgelaten.

Grote rondes

De Franse kopman keert wel terug naar de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar gaf hij aanvankelijk de voorkeur aan de Giro d’Italia. Daar leek Bardet de sterkste klimmer te zijn en geloofde Team DSM zelfs in de eindzege. Maar ziekte sloeg toe, met een opgave in de dertiende rit als gevolg. Nadien reed hij wel een sterke Tour, waarin hij als zesde eindigde. Komend jaar is dat zijn hoofddoel, zonder een plek op ‘een goed klassement’ te plakken. Eekhoff is normaal ook van de partij.

In de Giro gaat Team DSM dagelijks proberen om mee te doen voor ritzeges. Op de ploegenpresentatie werden rondetalent Andreas Leknessund, de veelzijdige Patrick Bevin en de aanvalslustige klimmer Harm Vanhoucke uitgelicht als mannen die voor dagsuccessen moeten zorgen. Ook is duidelijk dat klimtalent Henri Vandenabeele normaliter van de partij is in de Giro. De Belg kende een door ziekte geteisterd 2022.

Op het moment van de ploegenpresentatie was er over het Vuelta a España-parcours nog niets duidelijk en dus kon Team DSM daarover niets zinnigs melden, behoudens dat ze de doelen voor de laatste grote ronde verderop in het seizoen zullen concretiseren. Marco Brenner wist al wel te melden dat hij normaal de Vuelta rijdt. Daarnaast zijn de verwachtingen rondom Max Poole hooggespannen en is aanwinst Matthew Dinham eveneens een talent voor het rondewerk.

Sprinttrein: Alberto Dainese geen eerste sprinter



Wat opvalt is dat er over sprinters in de grote rondes geen enkel woord viel. Sterker nog, aanvankelijk leek Rudi Kemna dit onderdeel tijdens de voorstelling even te vergeten. Uiteindelijk benadrukte hij dat ook de sprinttrein een belangrijke peiler is binnen Team DSM. Als afmaker hebben ze drie opties. Normaal gesproken zou je zeggen dat Alberto Dainese daarin de eerste keuze zou zijn. De 24-jarige Italiaan won vorig seizoen nog een rit in de Giro d’Italia.

Voorlopig is hij voor geen enkele grote ronde ingeroosterd in 2023. In de pikorde lijkt Dainese gezakt te zijn ten opzichte van Sam Welsford én Casper van Uden. Team DSM schuift de Nederlandse neoprof nadrukkelijk naar voren als eerste sprinter. In de Saudi Tour én Parijs-Nice speelt de ploeg hem uit in de sprintetappes. Een grote ronde rijden is voor Van Uden voorlopig niet het plan. Met Frederik Rodenberg is er nog een sprinter aan boord.