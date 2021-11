Team BikeExchange haalt baankampioenes Baker en Manly terug bij de ploeg

Georgia Baker en Alexandra Manly keren terug naar de vrouwenploeg van Team BikeExchange. Beide Australiërs waren de afgelopen jaren succesvol op de baan, maar willen nu hun volledige aandacht op de weg richten. Zowel de 27-jarige Baker als de twee jaar jongere Manly tekende een contract voor twee jaar bij het Australische Women’s WorldTeam.

Baker reed in 2017 ook voor Team BikeExchange, maar was daarna vooral op de baan actief. Ze werd in 2019 wereldkampioen op de ploegachtervolging samen met Annette Edmondson, Ashlee Ankudinoff, Georgia Baker, Amy Cure en Alexandra Manly en boekte meerdere successen in de Wereldbeker. Ook kwam ze afgelopen zomer in actie tijdens de Olympische Spelen van Tokio. “Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik komend seizoen kan verwachten en ik heb nog niet veel ervaring in het WorldTour-peloton, maar ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en wil veel leren om zo bij te dragen aan het succes van de ploeg.”

Speciaal

Manly koerste van 2015 tot en met 2019 al voor de ploeg. In haar laatste jaar bij het team werd ze niet alleen wereldkampioen op de ploegachtervolging, maar pakte ze ook de regenboogtrui op de puntenkoers door Lydia Boylan en Kirsten Wild te verslaan. “Het is echt speciaal om naar Team BikeExchange terug te keren waarbij mijn focus nu op de weg ligt. Ik zal op de baan blijven rijden, maar dat zal niet mijn prioriteit zijn. Ik wil me volledig richten op de weg en zien wat ik kan bereiken. Ik kijk er het meest naar uit om weer regelmatig te koersen en met de meiden nieuwe doelen na te jagen.”

Brent Copeland, ploegmanager bij Team BikeExchange, is blij om Baker en Manly terug bij zijn ploeg te verwelkomen. “Alex had de afgelopen jaren doelen op de baan die haar zullen hebben geholpen om haar koerseigenschappen op vele manieren te verbeteren en te ontwikkelen. Bij de junioren heeft ze al topprestaties geleverd en we zijn benieuwd wat ze volgend jaar weer op de weg kan presteren. Georgia is de afgelopen jaren als renster volwassener geworden op de baan en we denken dat we haar nog meer kunnen helpen groeien. Haar eigenschappen kunnen ons meerdere opties geven in verschillende koersen.”