donderdag 19 oktober 2023 om 16:29

TDT-Unibet krijgt ProTeam-licentie, Jumbo-Visma ingeschreven als Blanco Pro Cycling

De UCI heeft bekendgemaakt welke ploegen een succesvolle aanvraag hebben ingediend voor een WorldTour- en ProTeam-licentie in 2024. In de lijst met teams die een ProTeam-licentie krijgen, zien we ook Tour de Tietema-Unibet. Jumbo-Visma heeft zich als Blanco Pro Cycling ingeschreven voor volgend jaar.

Tour de Tietema-Unibet, momenteel nog een Continental-team, kondigde in juli dit jaar al aan dat de ploeg volgend jaar wil doorgroeien naar het profniveau. Het diende daarvoor een officiële aanvraag in bij de UCI. De documenten die het team aanleverde waren in orde en de aanvraag is ingewilligd, blijkt nu uit de lijst van de UCI. Met een ProTeam-licentie mag Tour de Tietema-Unibet vanaf volgend seizoen deelnemen aan WorldTour-wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en de Tour de France. Ze zijn daarvoor wel afhankelijk van een uitnodiging (wildcard) van de wedstrijdorganisatoren.

In de lijst met teams die met succes een WorldTour-licentie hebben aangevraagd, staat uiteraard ook Jumbo-Visma. De ploeg, die volgend jaar Visma-Lease a Bike zal heten, heeft zich ingeschreven als Blanco Pro Cycling, de naam van de paying agent. Het hier om een werktitel. De ploeg zal op een ander moment de sponsornamen bekendmaken.

Achttien mannenteams deden een succesvolle aanvraag voor een WorldTeam-licentie. Daarbij geen verrassingen. Ook bij de teams die een ProTeam-licentie hebben aangevraagd, zien we geen onverwachte namen.

Teams die een succesvolle aanvraag in hebben gediend voor een WorldTeam-licentie:

AG2R Citroën

Alpecin-Deceuninck

Arkéa-B&B Hotels

Astana Qazaqstan

Bahrain Victorious

Blanco Pro Cycling Team

BORA-hansgrohe

Cofidis

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché-Circus-Wanty

Lidl-Trek

Movistar

Soudal Quick-Step

Team dsm-firmencih

Jayco AlUla

UAE Emirates



Teams die een succesvolle aanvraag in hebben gediend voor een ProTeam-licentie:

Bingoal WB

Burgos-BH

Caja Rural-Seguros RGA

Corratec

EOLO-Kometa

Equipo Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Israel-Premier Tech

Lotto Dstny

Q36.5

TDT-Unibet

Flanders-Baloise

Novo Nordisk

TotalEnergies

Tudor Pro Cycling

Uno-X Mobility

VF Group-Bardinia CSF-Faizanè