Tarteletto-Isorex kan na reglementswijziging met 9 renners van start in Ronde van Valencia

Opmerkelijk: Tarteletto-Isorex, het Belgische continentale team van Peter Bauwens, gaat volgende week woensdag in Elche met maar liefst negen renners van start in de Ronde van Valencia. “Met dank aan een recente wijziging in het UCI-reglement”, vertelt Bauwens.

Minimun zes renners per team, maximum negen. Dat zegt het onlangs gewijzigde UCI-reglement over het aantal renners dat teams mogen afvaardigen in zowel rittenkoersen als eendagswedstrijden van het niveau ProSeries. De organisatoren van de Ronde van Valencia maken handig gebruik van het reglement.

Tarteletto-Isorex gaat graag in op het aanbod. “Onze jongens hebben de voorbije maanden nog maar weinig kunnen koersen”, aldus teammanager Peter Bauwens. “Ik heb dan ook niet getwijfeld om twee extra renners aan de selectie toe te voegen. We gaan ons zeker proberen tonen.”

Daarna Rwanda

Ylber Sefa, Gil D’Heygere, Maxime De Poorter, Gianni Marchand, Lennert Teugels, Enzo Wouters, Brent Van De Kerckhove, Julien Van Den Brande en Alfdan De Decker zijn de mannen die straks naar Spanje afreizen. Later deze maand staat voor Tarteletto-Isorex ook nog de ronde van Rwanda op de agenda.

De Ronde van Valencia begint dus woensdag in Elche en eindigt volgende zondag in Valencia. Onder meer Caleb Ewan, John Degenkolb, Arnaud Demare en Alejandro Valverde zijn aangekondigd als belangrijkste namen. Het is nog niet bekend of – net als Tarteletto – nog andere teams met meer dan zeven renners van start gaan.