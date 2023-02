Tao Geoghegan Hart wint koninginnenrit Ronde van Valencia

Tao Geoghegan Hart heeft voor het eerst sinds zijn eindzege in de Giro d’Italia van 2020 weer eens een wielerwedstrijd gewonnen. Op de flanken van de Alto de Cova Santa won de Brit van INEOS Grenadiers het sprintje van een uitgedunde groep. Thomas Gloag (Jumbo-Visma) werd tweede in de vierde etappe van de Ronde van Valencia voor Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). De Italiaan behield zijn leidende positie in het klassement.

De vierde etappe van de Ronde van Valencia kon met recht de koninginnenrit van de Spaanse meerdaagse genoemd worden. Het spel ging na de start in Burriana al snel op de wagen en al vroeg in de etappe ging er een flink uit de kluiten gewassen kopgroep vandoor. Tosh van der Sande was namens Jumbo-Visma de enige Belg vooraan. Ook de Nederlanders Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) en Wout Poels (Bahrain Victorious) meldden zich aan het front.

Arensman alleen

De overige namen? Nico Denz (BORA-hansgrohe), Omair Fraile (INEOS Grenadiers), Domen Novak (UAE Team Emirates), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Jorge Arcas (Movistar), David de la Cruz, Christian Scaroni (Astana), Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla), Luca Covili, Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA), Héctor Carretero (Kern Pharma), Daniel Navarro (Burgos BH), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Filippo Conca en Damien Howson (Q36.5).

De voorsprong bleef mede met dank aan de werken van BORA-hansgrohe binnen de perken. Toen de renners in de al uitgedunde kopgroep voor de eerste keer over de streep kwamen, was van de vier maximale minuten nog zo’n negentig tellen over. Het teken voor Arensman om het solo te proberen. De Nederlandse nieuwkomer van INEOS Grenadiers reed lekker door en wist zijn voorgift weer wat uit te diepen.

Hart snelste bergop

Toch was ook hij kansloos tegen het jagende peloton. Aan de voet van de laatste beklimming was hij eraan voor de moeite. De tegenwind op de klim zorgde ervoor dat ontsnappen heel lastig was. Het werd dan ook vooral een uitputtingsslag, waarin de ene na de andere renner moest lossen dankzij het hoge tempo van INEOS Grenadiers. Toen Tao Geoghegan Hart de sprint aanging, waren er nog zo’n tien renners vooraan over.

De aanzet van de voormalig Giro-winnaar op een goede 150 meter van de finish was zo krachtig dat hij meteen een gat sloeg. Gloag probeerde het gat op zijn landgenoot nog wel te dichten, maar dit bleek onmogelijk. Ciccone sleepte met zijn derde plaats nog vier bonificatieseconden in de wacht. Gelukkig maar voor de Italiaan, want hierdoor behield hij zijn leidende positie in het klassement. Hart naderde hem met zijn overwinning tot op vier tellen.

🚴🇪🇸 | Tao Geoghegan Hart gaat op het juiste moment aan en verslaat zijn landgenoot Thomas Gloag bovenop Alto de la Cueva Santa. 🇬🇧👏 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/e2g57ehslN — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 4, 2023