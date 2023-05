Tamara Dronova de beste in eerste rit Ruta del Sol voor vrouwen

De openingsrit van de Ruta del Sol voor vrouwen is woensdag gewonnen door Tamara Dronova-Balabolina. De 29-jarige Russische, die uitkomt voor Israel-Premier Tech-Roland, was na bijna 117 kilometer de snelste in de straten van La Zubia. Ze bleef de de Zwitserse Linda Zanetti (UAE Development Team) voor in de oplopende sprint.

De eerste etappe van de Vuelta a Andalucia (UCI 2.1) voor vrouwen kende ruim 1.600 hoogtemeters tussen Alcalá la Real en La Zubia. Ondanks enkele aanvalspogingen onderweg ging een compact peloton sprinten om de ritzege. Dronova was daarin de snelste, waardoor ze haar eerste zege van het jaar boekte. Achter Zanetti behaalde Michaela Drummond de derde plaats.

De Ruta del Sol voor vrouwen duurt nog tot en met zondag 4 juni. Veel toppers doen niet mee dit jaar, naast Dronova zijn Nina Buijsman, Henrietta Christie (beiden Human Powered Health) en Mareille Meijering (Movistar) in het oog springende namen. Vorig jaar ging de eindzege naar Arlenis Sierra.

ETAPA 1️⃣ | 🏁 FINAL Tamara Dronova (IPT) se hace con la primera etapa de la Ruta del Sol Élite Women. Segunda acaba Linda Zanetti (UAE) y en tercera posición Michaela Drummond (FAR).#VCAWomen #UCIEuropeTour #AIOC pic.twitter.com/bIWOnNeZkf — Vuelta a Andalucia Women (@VCAwomen) May 31, 2023