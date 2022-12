Talentvolle Shari Bossuyt breekt sleutelbeen bij val op training

Shari Bossuyt kan met een goed gevoel terugkijken op 2022, maar het jaar is voor de Belgische alsnog in mineur geëindigd. De 22-jarige baan- en wegwielrenster kwam bij een baantraining namelijk ten val en heeft daarbij een breuk in haar sleutelbeen opgelopen.

Voor de jonge Bossuyt komt de breuk op een slecht moment, aangezien ze alweer in volle voorbereiding is op het nieuwe wegseizoen. Bossuyt komt op weg uit voor Canyon-SRAM en staat te boek als een talentvolle allroundster. Zo werd ze dit jaar onder meer tweede in de Lotto Belgium Tour, veroverde ze een zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap tijdrijden, maar reed ze ook naar top 10-noteringen in Dwars door Vlaanderen (8e) en Le Samyn (9e).

Op de baan mogen we Bossuyt inmiddels wel rekenen tot de wereldtop. Ze kroonde zich dit jaar – samen met haar landgenote Lotte Kopecky – tot wereldkampioene in de koppelkoers. Verder was ze zeer succesvol op de Europese kampioenschappen baanwielrennen voor beloften in het Portugese Anadia.

Het is nog onduidelijk hoe lang ze precies uit de roulatie is.

How the day started vs how it ends 🙄 pic.twitter.com/t27xP06kmk — Shari Bossuyt (@BossuytS) December 27, 2022