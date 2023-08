Talentvolle Eline van Rooijen boekt eerste UCI-zege

Eline van Rooijen heeft haar eerste UCI-zege geboekt. De Nederlandse renster van AG Insurance-NXTG U23 was dinsdagmiddag de beste in de GP Yvonne Reynders. Van Rooijen bleef na een koers van 131 kilometer Sanne Cant en Kirstie van Haaften voor.

De 21-jarige Nederlander won dit jaar al de Zuiderzeeronde op nationaal niveau en was ook in UCI-koersen al een aantal keer dicht bij de zege. Zo werd ze vijfde in de Veenendaal-Veenendaal Classic en zesde in de Trofee Maarten Wynants.