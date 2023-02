Talenten Jumbo-Visma leren aan zijde van Jonas Vingegaard: “Wil wel goede indruk maken”

Voor drie renners van het Jumbo-Visma Development Team was O Gran Camiño een speciale wedstrijd. Zij deden mee met het WorldTeam en reden er in dienst van Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard. Robert Wagner, vaste ploegleider van het opleidingsteam, vertelde vooraf dat de talenten het toch spannend vonden. WielerFlits zocht de drie achteraf op om te vragen hoe het is bevallen.

Johannes Staune-Mittet (21) speelde een hoofdrol in de eerste ritzege van Vingegaard, toen hij met een indrukwekkende kopbeurt zijn kopman lanceerde op de slotklim. “Ik heb echt een heel leuke week gehad. Er waren wat problemen met het weer, dat hadden we niet echt verwacht, maar verder waren we uitstekend voorbereid”, vertelde de Noor na afloop. Naast Vingegaard stonden ook ervaren renners als Rohan Dennis en Steven Kruijswijk aan de start.

“Het was heel leuk om Jonas op de best mogelijke manier te helpen. Ik kan hier leren van de beste renners ter wereld, daar kan ik veel uit meenemen richting de toekomst”, aldus Staune-Mittet. “Jonas is een heel goede kopman. Hij is kalm en beheerst, en een voorbeeld voor mij. Ik moet hem alleen niet gaan kopiëren, maar het op mijn eigen manier doen.”

‘Indruk maken’

Voor Loe van Belle (21) en Lars Boven (21) was het vooral een week van lang op kop rijden, omdat er in O Gran Camiño vooral naar Jumbo-Visma gekeken werd. “Het was een mooie week met het WorldTeam, zeker om voor zo’n grote renner als Jonas te rijden”, zegt Van Belle, die voor het eerst aan de zijde van Vingegaard reed.

“Het was zeker spannend. Je wil niet dat ze een beeld hebben dat ik er niets van kan, dus je wil wel een goede indruk maken”, lacht Van Belle. “Maar het was leuk en het heeft goed uitgepakt. Die mannen waren blij met het werk dat ik verricht heb, dus dat is helemaal mooi.”

“Ik heb veel geleerd en veel op kop gereden”, blikt Boven terug met een lach. “Ik heb me vermaakt deze week. Vooraf was het wat spannend, maar in een wedstrijd is het altijd toch anders, maar het is wel bijzonder. Dat je rondrijdt in het peloton en dan rijdt Jonas in dezelfde kleren als ik, dat vind ik wel bijzonder. Dat hij dan ook wint. Dat is helemaal mooi.”

“We hebben er als ploeg alles voor gegeven, en gedaan wat we moesten doen. Als Jonas aangaat en niemand kan volgen, is dat mooi om terug te kijken. Want meestal ben ik nog onderaan de klim als Jonas binnenkomt”, aldus de zoon van Jumbo-Visma-ploegleider Jan Boven. “Ik denk dat ik hier een stuk sterker van word voor de komende wedstrijden.”

Proeven van het niveau

Wat is het plan achter het opstellen van deze drie talenten in deze rittenkoers? “O Gran Camino was een geschikte koers”, legt Wagner uit. “Qua profiel paste dit bij hen en in hun ontwikkeling, want we willen onze jonge renners ook in verschillende rollen en taken hebben. Hier hadden ze duidelijk een ondersteunende taak, op een heel hoog niveau.”

“Johannes en Loe konden hier ook alvast proeven van het profwielrennen. Zij hebben al een WorldTour-contract (voor 2024, 2025 en 2026, red.) dus konden zij zich al voorbereiden op wat komt. Dit is natuurlijk iets wat zij volgend jaar misschien ook nog zullen meemaken op dit niveau.”

