Tadej Pogacar zet punt achter seizoen: geen Ronde van Vlaanderen dinsdag 6 oktober 2020 om 14:17

Tadej Pogačar zal dit najaar toch niet deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. De Sloveense Tourwinnaar snakt volgens zijn ploeg UAE Emirates naar rust. “Hij zal nu een rustperiode inlassen. Zijn seizoen zit erop”, zo laat de WorldTour-formatie weten aan Sporza.

Pogačar was eind september nog van plan om na zijn gewonnen Tour deel te nemen aan het WK wielrennen in Imola, de Ardennenklassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik én de Ronde van Vlaanderen. De jonge klimmer hield tot en met Luik-Bastenaken-Luik woord, maar heeft nu toch besloten om te passen voor ‘Vlaanderens Mooiste’.

“Tadej heeft sinds de Tour een drukke periode achter de rug, met het WK en de Ardennenklassiekers. Hij zal nu een rustperiode inlassen. Zijn seizoen zit erop”, is zijn werkgever UAE Emirates duidelijk. Dit betekent dat Pogačar met Luik-Bastenaken-Luik zijn laatste wedstrijd van 2020 heeft gereden.

De winnaar van de jongste Ronde van Frankrijk wist in de Waalse Pijl naar een negende plaats te sprinten op de Muur van Hoei, in Luik werd hij derde na het terugzetten van Julian Alaphilippe in de daguitslag. De Ronde van Vlaanderen zal, ook zonder Pogačar, worden verreden op zondag 18 oktober.