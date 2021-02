Tadej Pogacar zesde na waaiers in UAE Tour: “Goede uitgangspositie”

Tadej Pogačar is zondag zesde geworden in de openingsetappe van de UAE Tour, die na een waaierspektakel gewonnen werd door Mathieu van der Poel. Voor de 22-jarige kopman van UAE Emirates is er weinig te klagen, want hij is een van de weinige favorieten die in de goede waaier zat. “Dit biedt een goede uitgangspositie voor de komende dagen”, aldus Pogačar.

“Het was een heel zware etappe, waarin we uiteindelijk goed werk hebben geleverd als ploeg. We zaten met vier man van voren”, kijkt de Sloveense Tourwinnaar terug. Ook sprinter Fernando Gaviria was mee, maar door een mislukte aanval in de slotfase kon hij niet meer meesprinten. “Helaas lopen we de ritzege mis, maar ik denk dat we hebben laten zien dat we sterk zijn. We kunnen strijden en waren top. Dit biedt een goede uitgangspositie voor de komende dagen.”

De meest in het oog springende namen, wat betreft klassementsambities, in de kopgroep waren die van Pogačar, Adam Yates en João Almeida. Omdat de Portugees onderweg bonificatieseconden pakte, staat hij er het beste voor (vierde 0p 6 seconden van Mathieu van der Poel) in het klassement. Pogačar volgt op de vijfde plaats op 7 seconden. Yates heeft een achterstand van 13 seconden. Maandag gaat de UAE Tour verder met een tijdrit van 13 kilometer.