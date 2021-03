Tadej Pogacar winnaar Tirreno-Adriatico: “Geweldige start van het seizoen”

Na de UAE Tour is ook Tirreno-Adriatico een prooi geworden voor toptalent Tadej Pogačar. De kopman van UAE Emirates werd op de slotdag vierde in de individuele tijdrit, wat genoeg was om de eindoverwinning binnen te slepen. “Ik ben erg blij dat ik de zege mee naar huis kan nemen”, vertelt Pogačar.

Pogačar begon met een geruststellende voorsprong van 1.15 minuut op Wout van Aert aan de chrono in San Benedetto del Tronto. De Belg won de tijdrit, maar strandde uiteindelijk op 1.03 minuut van de Sloveen. “Ik reed een goede tijdrit. Ik voelde mij goed, ook al was ik wel een beetje moe na de zware etappes van deze week. Maar ik ben heel blij met mijn prestatie”, zegt Pogačar.

“Het was een heel snel parcours en daar had ik mij goed op voorbereid”, zegt de 22-jarige klimmer, die achter Van Aert, Stefan Küng en Filippo Ganna vierde werd in de tijdrit. En zo is na de UAE Tour 2021 ook de eindwinst in Tirreno-Adriatico voor Pogačar. “Dit is een geweldige start van het seizoen, maar ik denk dat ik wat rust nodig heb om deze vorm door te kunnen trekken dit voorjaar”, lacht hij.

Naast het eindklassement won Pogačar ook het berg- en het jongerenklassement. Het puntenklassement ging naar Wout van Aert.