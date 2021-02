Tadej Pogacar wil UAE Tour winnen: “Deze wedstrijd is voor de ploeg belangrijk”

Tadej Pogačar begint zondag aan de UAE Tour met maar een doel voor ogen: de eindzege. Voor zijn ploeg UAE Emirates is de WorldTour-koers namelijk een heel belangrijke wedstrijd. “We gaan proberen te winnen”, is hij duidelijk.

De 22-jarige Sloveen kende een goede winter. “Mijn voorbereiding is heel goed geweest. De trainingskampen in januari en februari waren uitstekend en ik voel me ook goed. Ik ben blij dat ik weer mag koersen. De UAE Tour is een mooie wedstrijd om te beginnen.”

“Voor mijzelf is er in het afgelopen jaar niet veel veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde renner met dezelfde motivatie en dezelfde doelen voor de volgende jaren”, gaat de Tourwinnaar verder. “Ik ervaar wel meer druk, maar we zullen zien hoe het gaat. Met het team voelen we ons ook een stuk comfortabeler nu we gevaccineerd zijn.”

In 2020 eindigde Pogačar nog als tweede in de UAE Tour. “Dat was een teleurstelling. Deze wedstrijd is voor de ploeg heel erg belangrijk omdat veel van onze sponsors ook sponsor zijn van de UAE Tour. We gaan proberen te winnen.”