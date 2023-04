Tadej Pogacar wil na zege in Vlaanderen alle monumenten winnen: “Ik ga het proberen”

Tadej Pogacar won zondag met de Ronde van Vlaanderen het derde verschillende monument in zijn carrière. Na afloop maakte de Sloveen duidelijk in het flashinterview: “De lastigste monumenten om te winnen blijven over, maar ik ga het proberen.”

Terugkijkend op de wedstrijd zegt Pogacar: “Het was geweldig. Dit is een dag die ik nooit meer ga vergeten. Om te winnen, wist ik dat ik solo moest gaan op de Kwaremont. Daar heb ik vervolgens alles gegeven.”

Op de Oude Kwaremont ontdeed de winnaar zich van Mathieu van der Poel, die zich in de laatste 15 kilometer nog kranig verweerde. “Ik moest echt alles geven. En op de Paterberg kraakte ik bijna. Het was echt zo zwaar.”

In rijtje met Bobet en Merckx

Pogacar komt na zijn zege in Vlaanderen in een rijtje te staan met Louison Bobet en Eddy Merckx: coureurs die zowel de Tour wonnen als Vlaanderens Mooiste. Wat dat betekent voor de renner van UAE Emirates?

“Als ik nu met pensioen ga, kan ik geweldig trots zijn op mijn carrière. Maar ik ga proberen om ze allemaal te winnen. San Remo is de moeilijkste, denk ik. Ik ben er al een aantal keer dichtbij geweest, maar je moet daar ook geluk hebben.”

“En over Roubaix…”, eindigt hij. “Dan zal ik nog een aantal kilo moeten aankomen. We gaan het proberen, maar het gaat heel lastig worden.”