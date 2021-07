Tadej Pogacar: “We wisten dat het moeilijk werd, maar we maakten helaas een fout”

Voor Tadej Pogačar en zijn ploeg UAE Emirates was het een zware dag in het zadel op weg naar Le Creusot. De wit-zwart-rode formatie moest in de lange zevende etappe van de Tour de France vol aan de bak om het verschil met de kopgroep binnen te perken te houden.

“Vanaf het begin waren ze als gekken aan het rijden”, blikte Pogačar na de aankomst van deze veelbewogen etappe terug. “De kopgroep reed op een ongelukkig moment weg. We wisten dat het moeilijk zou worden vandaag, maar we maakten helaas een fout. Daarna gingen we met de hele ploeg op kop rijden om te proberen het gat heel snel dicht te rijden. De ploeg deed het geweldig, ik ben heel trots op ze.”

Het werd uiteindelijk een zware dag voor zijn ploeg, die veel krachten moest aanspreken daags voor de eerste bergetappe. “Maar ik ken mijn ploeg en ik weet dat ze sterk zijn. De komende dagen moeten sommige hiervan een beetje herstellen. We nemen alles dag per dag en moeten door. Andere ploegen hebben ook afgezien, daarin zijn wij echt niet de enige.”

Gemengde gevoelens

Zijn landgenoot Matej Mohorič pakte vandaag de overwinning, maar Pogačar zag een andere Sloveen, Primož Roglič veel tijd verliezen. “Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik heb gemengde gevoelens. Aan de ene kant pakt Matej de etappezege die hij al zo lang wilde hebben. Het is een heel aardige jongen. Toen ze me vertelden dat Matej had gewonnen, was ik heel blij. Alsof het onze overwinning was. Tegelijkertijd leef ik mee met Primož. Sinds zijn val ziet hij erg af.”

Hoe hij morgen de bergetappe naar Le Grand-Bornand gaat aanpakken, kon de kopman van UAE Emirates niet zeggen. “Ik weet het nog niet, het hangt ervan af hoe ik mij voel. Vandaag was een heel veeleisende dag. We reden met de hele ploeg veel in de wind, dus ik betaalde ook wat tol. Ik ga volgen en zie dan wel hoe het gaat. Er is nu een andere sterkere renner opgestaan met Wout, dus dan is het aan mij om te volgen.”