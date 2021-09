Tadej Pogacar: “We kunnen in de finale mooie dingen laten zien”

Over de Sloveense ploeg werd nauwelijks gesproken in aanloop naar het WK, maar met Tourwinnaar Tadej Pogačar, Primož Roglič en Matej Mohorič beschikken de Slovenen wel over drie serieuze kleppers. Sporza sprak vlak voor de start nog even met Pogačar.

Pogačar, die in Leuven geen ideaal WK-parcours krijgt voorgeschoteld, werd in startplaats Antwerpen nog even aan de tand gevoeld over het WK. “Wat we vandaag gaan ondernemen? We gaan het zien. We hebben een plan en kunnen bovendien terugvallen op een sterke ploeg”, grijnst de Sloveen. “We kunnen in de finale mooie dingen laten zien.”

Mohorič is misschien wel de grootste kandidaat namens de Sloveense selectie, gezien zijn resultaten in vergelijkbare wedstrijden. Zo won hij vrij recent nog de slotetappe van de Benelux Tour met aankomst in Geraardsbergen. “Matej is een van de beste renners voor dit parcours”, is Pogačar van mening. “Hij is misschien wel de kopman, maar we hebben meerdere pionnen om mee te spelen.”

“Het is een vrij lange wedstrijd, maar het moeilijkste is dat er veel technische passages zijn. Het zal een vrij nerveuze wedstrijd worden”, verwacht Pogačar.